اقتصادي / ارتفاع معدل التضخم في هولندا خلال الشهر الماضي
الخميس 1440/11/1 هـ الموافق 2019/07/04 م واس
أمستردام 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في هولندا خلال يونيو الماضي بعد تراجعه في الشهر السابق.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 7ر2%، مقابل 4ر2% خلال مايو الماضي.
وبلغ معدل التضخم وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي 7ر2% مقابل 3ر2% خلال الشهر السابق.
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