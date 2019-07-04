أمستردام 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسارتفع مؤشر أسعار المستهلك في هولندا خلال يونيو الماضي بعد تراجعه في الشهر السابق.وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 7ر2%، مقابل 4ر2% خلال مايو الماضي.وبلغ معدل التضخم وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي 7ر2% مقابل 3ر2% خلال الشهر السابق.// انتهى //11:23ت م0034