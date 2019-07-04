حائل 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسأوضحت صحة حائل أن عدد المراجعين لمستشفى الولادة والأطفال في حائل بلغ 38849 مراجعاً، وذلك خلال الفترة 1440/1/1 - 1440/9/1، حيث بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ في المستشفى 28845 مراجعاً، ووصل مجموع الزيارات للعيادات 10004 مراجعين، كما تم تقليص معدل وقت الانتظار للمواعيد من ما يقارب الستين يوماً ليصل إلى ما لا يزيد على عشرين يوماً، هذا وقد بلغت حالات الولادات خلال الفترة نفسها 4485 حالة ولادة.يشار إلى أنه ومنذ مطلع العام الحالي 1440، فقد تمت توسعة قسم تنويم الولادة الطبيعية، وكذلك افتتاح عيادة الرضاعة الطبيعية بالمستشفى فيما تستقبل عيادتا الأطفال يومياً ما يقارب 60 حالة، مما كان له بالغ الأثر إيجابياً على نسبة الرضا لدى ذوي متلقي الخدمة.// انتهى //11:42ت م0040