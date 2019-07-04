أبوظبي 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي في كابول جراء انفجار سيارة مفخخة والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من المدنيين وتلاميذ المدرسة المجاورة لموقع الهجوم.وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية, معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الأعمال الإجرامية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.// انتهى //11:45ت م0042