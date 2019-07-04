رام الله 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مطالبة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم باستثمار الفرصة في تحويل دعمها السياسي لحل الدولتين إلى واقع عملي من خلال الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأولت اهتماما بمطالبة رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي فرنسا للضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع.وتابعت صحف اليوم اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود بقيادة وزير الزراعة الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:51ت م0043