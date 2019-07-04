الرياض 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسحقق قسم القسطرة بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة إنجازاً طبياً، حيث أجرى ثلاث عمليات قسطرة دون الحاجة إلى فتح صدر، وتكللت جميعها بالنجاح - ولله الحمد -.ويعد هذا الإجراء من أحدث الطرق العلاجية المستخدمة، حيث تجرى هذه العمليات لمرضى القلب الذين يعانون من ارتجاع تهريب الصمام الثلاثي مسبباً لهم تراكم في سوائل الجسم مما يستدعي دخولهم المتكرر للمستشفى.ونظراً لكون جراحة القلب المفتوح لا تناسب لبعض المرضى، يعـد إصلاح الصمام الثلاثي بالمشبك عن طريق القسطرة الحل الأمثل لمثل هذا الحالات.يذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة من أوائل المراكز الرائدة في تقنية إصلاح الصمام الثلاثي "المشبك"، حيث أدخلت للمركز عام 2012م ومنذ ذلك الوقت أجرى المركز أكثر من 135 حالة مشبك للصمام الميترالي.// انتهى //11:53ت م0044