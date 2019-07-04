لندن 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليه 2019 م واسانخفض الدولار الأمريكي اليوم، قرب أدنى مستوياته خلال أسبوع مقابل الين اليوناني حيث استقر الدولار عند سعر 107.80 ين يابان ونزل مؤشره مقابل سلة ست عملات رئيسة قليلاً إلى 96.734.وسجل الدولار الأسترالي 0.6929 دولارًا أمريكيًا بعد أن ارتفع بنسبة 0.5 % خلال الليل مبتعدًا عن مستوى 0.6956 دولارًا المنخفض الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع.// انتهى //12:50ت م0061