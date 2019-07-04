سكاكا 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه اليوم، اجتماع لجنة السلامة المرورية، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية.وفي بداية الاجتماع رحب سمو أمير المنطقة بأعضاء اللجنة، مؤكداً سموه مضاعفة الجهود ووضع الخطط اللازمة، وتنفيذها بالشكل الذي يسهم في خفض الحوادث المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.بعد ذلك قام مدير مرور المنطقة المكلف العقيد نهار بن عبدالمحسن العنزي، باستعراض جدول أعمال اللجنة التي تمت مناقشته بشكل مفصل لإيجاد الحلول المناسبة التي تكفل سلامة مستخدمي الطريق، حيث وجه سموه بتنفيذ ما جاء من توصيات في اجتماع اللجنة والعمل الفوري على تحقيقها على أرض الواقع والرفع لسموه بما تم إنجازه.// انتهى //12:58ت م0062