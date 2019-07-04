الرباط 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم الإدانات العربية والدولية لحادثة قصف مركزًا لإيواء المهاجرين في منطقة تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس وراح ضحيته 44 قتيلا وأكثر من 130 جريحًا.وأبرزت الصحف تأكيد وزارة الداخلية الإسبانية أن المغرب هو الشريك المميز لإسبانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر.ورصدت الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وبحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام آلاف المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس شمال الضفة الغربية.وواصلت الصحف المغربية متابعتها للأزمة في السودان، مبرزة وصول وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس إلى الخرطوم لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الإنتقال إلى سلطة مدنية.// انتهى //13:01ت م0063