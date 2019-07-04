جدة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل, مستشار خادم الحرمين الشريفين, أمير منطقة مكة المكرمة, بمكتبه في جدة، مدير عام صندوق الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد أحمد السديري.واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن الخدمات والبرامج والمبادرات التي يقدمها فرع الصندوق في المنطقة للباحثين عن العمل ورفع قدراتهم ومهاراتهم، وكذلك عن دور الصندوق في دعم وتمكين رواد الأعمال بالتكامل مع منظومة العمل والتنمية الاجتماعية للمواءمة مع البرامج الوطنية بما يعزز الدور التكاملي للصندوق.// انتهى //13:04ت م0064