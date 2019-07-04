الطائف 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسانطلقت مساء أمس فعاليات معسكر العمل التطوعي الشبابي، المقام حالياً بمحافظة الطائف، وتنظمه الهيئة العامة للرياضة ممثلةً في وكالة شؤون الشباب الإدارة العامة للنشاطات الشبابية، بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بالطائف بمشاركة 150 شاباً متطوعاً يمثلون جميع مكاتب الهيئة العامة للرياضة بالمملكة.واشتمل المعسكر على العديد من الفعاليات والبرامج التطوعية والترفيهية والسياحية والرياضية والثقافية، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ممثلةً في أمانة الطائف التي منحت الشباب المشاركين بتقديم عمل تطوعي يخدم المصطافين والزوار بمنتزه الردف وحديقة الفيصلية وقرية الكر والتلفريك بالهدا، وكذلك تقديم عمل تطوعي في ترتيب وتنظيف المصاحف والعناية بها بجمعية المساجد الخيرية، وأيضاً زيارة دار المسنين وتقديم الهدايا وإدخال الفرح والبهجة والسرور عليهم، إضافةً إلى زيارة المرضى والتبرع بالدم بمستشفى الملك فيصل لنيل الأجر والثواب العظيم.وتختتم الفعاليات بتقديم عمل تطوعي للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام بميقات السيل ووادي محرم بالهدا.من جانبه أبدى مدير المعسكر وليد الراشد إعجابه بما يقدم للشباب في المعسكر من العديد من البرامج التطوعية المتنوعة والهادفة التي تتوافق وتتماشى مع تحقيق رؤية المملكة 2030، وتسهم في احتواء الشباب واستغلال أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة ومنعهم من الانجراف خلف التيارات المنحلة والتنظيمات المتطرفة.كما قدم باسمه واسم الشباب المشاركين شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على ما يوليه من اهتمام ورعاية دائمة للقطاع الشبابي.// انتهى //13:06ت م0066