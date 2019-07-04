جدة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واساستضاف مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة أمس، وفداً من مسؤولي "موسم جدة" ضم الرئيس التنفيذي الدكتور بندر سامي عرب، ورئيسة إدارة المشاركة المجتمعية والتطوع سارة بغدادي.واطلع الوفد على نماذج مصغرة لبرامج التأهيل التي ينفذها المركز للأطفال، إضافة إلى نماذج من الأعمال الفنية الإبداعية التي نفذها أبناء المركز، كما استمع لشرحٍ عن مختلف أقسام المركز والبرامج المميزة التي تقدم لأبناء المركز.وشارك وفد "موسم جدة" في مبادرة دكان جدة، ومبادرة تجربة الكرسي التي تحمل عنوان "الإعاقة قدر ولكن الإنسانية قرار", وقاموا بتوزيع الهدايا على أبناء المركز، إضافة إلى تذاكر لحضور عدد من عروض وفعاليات "موسم جدة".وبهذه المناسبة, أعرب مدير المركز الدكتور زهير عبدالرحيم ميمني، عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء "موسم جدة" لإشراك ذوي الإعاقة في هذه المناسبات المميزة، التي لاقى العديد منها النجاح والاستحسان من أفراد المجتمع.يُذكر أن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة, الذي تم افتتاحه عام 1420هـ من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله -، يقدم الخدمات التعليمية والتأهيلية للأطفال المعوقين باستخدام أحدث الأجهزة الطبية والوسائل التعليمية والترفيهية.// انتهى //13:15ت م0068