سكاكا 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسالتقى المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اليوم، مدربي برامج التطوير المهني الصيفية لعام 1440هـ، الذي نظمته إدارة التدريب والابتعاث "بنين" في مقر جمعية تواد الأسرية.وأكد الدكتور الغامدي، أن التطوير وتنمية مهارات المعلمين يتماشى مع رؤية الوطن 2030، ليصب في مصلحة الطالب، مبيناً أن إدارة تعليم الجوف أصبحت بيت خبرة بما تملك من قدرات هائلة من المدربين، ويدل على ذلك ما تقدمه الإدارة للمجتمع المحلي وللمؤسسات التعليمية من برامج تدريبية مستمرة، تأكيداً لدورها القيادي في التأثير وتغيير المجتمع.وأثنى مدير تعليم الجوف، على ما قدم في الصيف الماضي من برامج تدريبية استهدفت عدداً كبيراً تجاوز الـ 3000 معلم ومعلمة، حاثاً المدربين في هذا العام على تقديم مادة تدريبية مميزة تنعكس على ما يوجد من كوادر بشرية وإمكانات مادية.وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث "بنين" محمد بن عوض الصلهام، أن اللقاء التحضيري بمدربي برامج التطوير المهني الصيفية، يسبق انطلاقة البرامج يوم الأحد القادم الرابع من ذي القعدة، ويأتي لحث المتدربين لمواكبة التطلعات، وتحقيق المستهدفات وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والوقوف على استعداداتهم، ولتكريم الإدارات والمكاتب ومراكز التدريب وقادة المدارس والمعلمين والمشرفين المتعاونين مع إدارة التدريب والابتعاث في أداء رسالتها في التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية.// انتهى //13:16ت م0069