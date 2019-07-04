العيدابي 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسنظمت جمعية رأف للتنمية الأسرية بجازان اليوم، برنامجاً توعوياً تحت عنوان "غرس القيم"، وذلك ضمن مشاركة الجمعية بالحملة الصيفية للتوعوية، ومحو الأمية التي تنفذها إدارة التعليم بمحافظة صبيا في قطاع محافظة العيدابي، وذلك في مقر الحملة مركز المشوف.ويهدف البرنامج إلى تأهيل أكثر من "100" دارسة من الأمهات على كيفية التعامل مع الأبناء، وغرس القيم الدينية والأخلاقية، وتعريف الأم بدورها الفعال في تربية الأبناء، وكيفية معاملة الأطفال وتشجيعهم، وغرس الثقة في انفسهم.// انتهى //13:21ت م0071