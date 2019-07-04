الدمام 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه أمس، معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري.ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمامٍ بقطاع الطيران المدني، تمثل في الدعم الكريم الذي تفضل به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ضمن إسهامات المملكة الفاعلة على المستوى الدولي، مؤكداً أن قطاع الطيران والنقل الجوي شهد تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، ولا زالت آمال كبيرة معقودة على هذا القطاع، ليكون مشاركاً في تحقيق التنمية عبر توفير الوظائف وابتكار الخدمات اللوجستية، مشدداً سموه على أهمية أن تكون مطارات المنطقة خياراً أولاً للمسافرين، باستقطاب الشركات العالمية، وفتح المزيد من الوجهات المحلية والدولية، وتقديم خدمات تنافسية للمشغلين والمسافرين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحسين تجربة السفر، متمنياً سموه لمنسوبي الهيئة التوفيق.من جهته عبر معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن جزيل الشكر والتقدير لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، مؤكداً أن الهيئة تعمل بدعم القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتطوير مرافق النقل الجوي، والإسهام في تحسينها، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على تطوير مطارات الشرقية وفق الإمكانات المتاحة، وتلبية احتياج أهالي المنطقة، والربط بينها وبين مختلف الوجهات المحلية والدولية.// انتهى //13:21ت م0072