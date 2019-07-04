الحرث 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واستبدأ المحكمة العامة بمحافظة الحرث بالشريط الحدودي بمنطقة جازان يوم الأثنين المقبل، في صرف شيكات التعويض الخاصة بالمواطنين ممن تقع أملاكهم داخل الحرم الحدودي بالمحافظة.وأكد رئيس المحكمة الشيخ عبدالباري الخشمان، أن المحكمة أكملت فرز 125 معاملة تقدم أصحابها للمحكمة لإكمال الأوراق والثبوتيات الرسمية والواردة من فرع وزارة المالية بمنطقة جازان، وتمهيداً للبدء في تسليم شيكات التعويض الخاصة بهم اعتباراً من يوم الأثنين المقبل، وذلك بعد أن تم التهميش على صكوك أصحابها بالإفراغ لصالح أملاك الدولة.وأهاب الخشمان بجميع المستفيدين ممن ترد أسماؤهم في البيانات التي ستقوم المحكمة بنشرها تباعاً الالتزام بالحضور للمحكمة في الموعد المحدد لكل مستفيد, مع تضمين وكالة حق تنازل لصالح أملاك الدولة سارية المفعول بجانب استلام الشيك للعقار المعوض عنه.// انتهى //13:22ت م0074