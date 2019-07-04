الباحة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق04 يوليو 2019 م واسأنهت اللجنة المنظمة لسباق تحدي الباحة لصعود المرتفعات في نسخته الثالثة (تحدي الباحة 2019) استعداداتها لانطلاق السابق, الذي ينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بمشاركة 30 متسابقاً من داخل المملكة ودول الخليج والدول العربية، وذلك بمنتزه جدر بمحافظة بني حسن بعد غدٍ.وأوضح محافظ بني حسن خضر بن عبدالرحمن الغامدي أن السباق الذي يحظى بدعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة يعد تحدياً فريدً من نوعه على مستوى دول الخليج والوطن العربي، مشيراً إلى أنه تم تجهيز موقع السباق الذي تم زيادة مسافته لأكثر من ٣ كيلومترات ليصبح حسب المواصفات الدولية.وأشاد الغامدي بجهود الإدارات الحكومية بالمحافظة والإدارات الأخرى المساندة بالمنطقة حيال استعدادهم ومشاركتهم بتنفيذ هذه الفعالية.// انتهى //14:15ت م0099