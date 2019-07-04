الدمام 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق04 يوليو 2019 م واسعقد وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع بالإنابة المهندس مازن بن عادل بخرجي, اجتماعا لوضع حلول لمعالجة الهبوطات على مسار الحفريات بالطرق، بحضور عدد من منسوبي البلديات والأمانة من ذوي العلاقة، وذلك في مقر وكالة التعمير والمشاريع.وأوضح المهندس بخرجي, أن الاجتماع تناول أسباب الهبوطات، ووضع الحلول الفنية لها باستخدام المواد البديلة التي تمتاز بسرعة الصب وقصر الوقت في التنفيذ ومقاومة عالية لهذه الطبقة مقارنة بطبقات الدفان، إلى جانب سهولة التنفيذ، كما تم عرض تجربة الأمانة في تصريف مياه الأمطار بالتعاون مع إحدى شركات الخرسانة الجاهزة بضاحية الملك فهد وحي النور، لافتا إلى أن الاجتماع جاء بناء على توصيات معالي أمين المنطقة بضرورة وضع الحلول لمعالجة الهبوطات على مسار الحفريات، وذلك من خلال استخدام مواد (CLSM) ذات مقاومة منخفضة أسفل طبقة الإسفلت.وبين أن الاجتماع خلص إلى ضرورة تنفيذ البلديات لهذه المواد البديلة بحفريات الصيانة ورخص الطوارئ مع دراسة المشاريع الحديثة وتطبيقها ضمن هذه المشاريع، منوها بضرورة التزام البلديات بتطبيق هذه التقنيات الحديثة في دفان الحفريات ومتابعتها خلال مدة ثلاثة أشهر، ورفع نتائج تجربتها على المواقع، مشيراً إلى أن المواد التي سيتم استخدامها عبارة مواد يتم إنتاجها بمصانع الخرسانة وتم تنفيذها بالمواقع عن طريق سيارات نقل الخرسانة دون الحاجة لاستخدام مضخات.// انتهى //14:16ت م0100