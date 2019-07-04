جدة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليه 2019 م واساستقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمكتبه بمحافظة جدة اليوم , سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام سعود بن فهد السويلم.وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والسفارة فيما يخدم العمل الإسلامي بمختلف مجالاته والجالية المسلمة في فيتنام .حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل.// انتهى //14:25ت م0102