ثقافي / صيف المندق ينظم أمسية شعرية غداً
الخميس 1440/11/1 هـ الموافق 2019/07/04 م واس
الباحة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس
تقام يوم غدٍ أمسية شعرية بمشاركة الشاعر محمد عضية الزهراني والشاعر سعود الخزمري ، التي تنظمها وسام البادية بمنتزه الفراشة بمحافظة المندق .
وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات صيف الباحة لهذا العام الذي يشهد العديد من الفعاليات المنوعة في مدينة الباحة ومحافظات المندق وبلجرشي والقرى وبني حسن والعقيق ، والتي تلبي رغبات مختلف شرائح المجتمع .
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14:40ت م
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