الباحة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واستقام يوم غدٍ أمسية شعرية بمشاركة الشاعر محمد عضية الزهراني والشاعر سعود الخزمري ، التي تنظمها وسام البادية بمنتزه الفراشة بمحافظة المندق .وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات صيف الباحة لهذا العام الذي يشهد العديد من الفعاليات المنوعة في مدينة الباحة ومحافظات المندق وبلجرشي والقرى وبني حسن والعقيق ، والتي تلبي رغبات مختلف شرائح المجتمع .// انتهى //14:40ت م0106