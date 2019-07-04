أبها01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليه 2019 م واسأنهت الكلية التقنية بأبها تسجيل أكثر من 185 متدربا شاركوا في 7 دورات تدريبية في" برنامج هواية ومهارة الصيفي " , وذلك بمقر الكلية في حي "جوحان" وفرعها بحي "الموظفين" .وأوضح عميد الكلية الحسين بن سالم آل عثمان أنه تم اعتماد إقامة البرامج التقنية الصيفية بالكلية لمدة شهر يتخللها دورات تدريبية معتمدة ومدة كل دورة أربعة أيام إضافة إلى إقامة فعاليات توعوية وقائية وندوات ثقافية للمشاركين، مؤكدا أهمية الاستفادة من البرامج التقنية والمهنية التي أصبحت مطلبا للجميع وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.وأشار إلى أن من أبرز الدورات، مبادئ الحاسب وشبكات الحاسب وبرنامج اللغة الإنجليزية ومبادئ صيانة الأجهزة الالكترونية ومبادئ صيانة السيارات ومدخل لتحديد المواقع GPS .// انتهى //14:42ت م0107