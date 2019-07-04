الدمام 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القطيف، أمس، محاضرة بعنوان: (أساليب الوقاية من الفتن)، ألقاها عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ محمد بن علي العبداللطيف، بجامع الثواب بعنك بمحافظة القطيف.واستعرض العبداللطيف خلال المحاضرة جهود المملكة العربية السعودية، وقيادتها الرشيدة، في تعزيز منهج الوسطية والاعتدال، ويساهم في تعزيز ذلك، على وجه الخصوص وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مؤكداً على أهمية تعزيز الأمن الفكري، والتحذير من المناهج والجماعات المخالفة والمتطرفة، والعناية بالدعوة إلى لزوم الجماعة ونبذ الفرقة.من جهة أخرى، ينظم فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء، اليوم، محاضرة بعنوان: (كيفية النجاة من الفتن)، يلقيها الشيخ محمد العبداللطيف بعد صلاة المغرب بجامع علي بن أبي طالب بالطرف.وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة محاضرات الأمن الفكري، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف فروعها بمناطق المملكة، لتوعية المجتمع بخطر الغلو والتطرف، والتحذير من الجماعات والأفكار المنحرفة.// انتهى //14:46ت م0108