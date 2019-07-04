الرياض 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسرأس معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ومعالي مدير عام معهد الإدارة العامة بالرياض الدكتور مشبب بن عايض القحطاني في مقر الوزارة اليوم، الاجتماع المخصص لاستعراض الدراسة الاستشارية المقدمة من معهد الإدارة العامة لدراسة وإعادة توزيع القوى العاملة في ديوان الوزارة بعد الانتهاء منها من قبل الفريق الاستشاري برئاسة الدكتور منصور بن محمد المعشوق، بحضور عدد من الوكلاء وكبار المسؤولين في الوزارة .وفي مستهل الاجتماع رحب الدكتور بن سعيد, بمعالي مدير عام المعهد، منوهًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والمعهد خلال السنوات الماضية ودعم المعهد من خلال تقديم العديد من الدراسات والاستشارات والتدريب لمنسوبي الوزارة وفروعها في مختلف مناطق المملكة, مشيراً إلى أن هذه الدراسة النوعية والمهمة في القوى العاملة بالوزارة تأتي كآخر الدراسات الاستشارية مع زميلتها دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة بوصف المعهد أحد أهم دور الخبرة الإدارية والاستشارية في هذا المجال.وقدر جهود المعهد في مساعدة الوزارة في الجانب الإداري والاستشاري والتدريبي من أجل تهيئة الظروف في تقديم رسالتها في خدمة العمل الإسلامي وخدمة بيوت الله وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في أن تكون المملكة التي تحتضن الحرمين الشريفين منارة علم في نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ضمن خطة شاملة يشرف عليها معالي وزير الشؤون الإسلامية في تطوير منظومة العمل في الوزارة بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030 .من جهته رحب معالي مدير عام معهد الإدارة العامة في مستهل كلمته بالتعاون بين المعهد والوزارة في تقديم كل ما يستطيع من إمكانات مثل بقية الجهات الحكومية لخدمة الوزارة وأعمالها في مجالات التنظيم والاستشارات والدراسات والتدريب وغيرها، مؤكدًا أن هذا الدور للمعهد يأتي ضمن الأعمال المناطة في تقديم الخبرات الإدارية والاستشارية للجهات الحكومية.وشكر معاليه وزارة الشؤون الإسلامية على اهتمامها في طلب هذه الدراسة في القوى العاملة التي تعد من الطلبات النوعية القليلة التي ترد للمعهد نظراً لحساسية التعامل مع مخرجاتها.وجرى خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي من قبل رئيس فريق الدراسة الدكتور منصور المعشوق، حيث استعرض الخطوات التي قام بها الفريق المكون من (4) مستشارين خلال الأشهر الخمس التي استغرقتها الدراسة للوزارة، متطرقًا إلى الآليات التي اتبعها الفريق في جمع المعلومات والاستبانات والمقابلات التي تمت مع المسؤولين بالوزارة.كما استعرض أهم التوصيات التي يراها الفريق مناسبة وآلية العمل المناسبة للوزارة في تطبيق مخرجاتها في هذه المرحلة على ديوان الوزارة، ثم إنه بالإمكان قيام الوزارة لاحقاً بتطبيق الدراسة على الفروع من خلال المنهجية العملية التي اتخذت في دراسة المركز الرئيسي للوزارة .واستغرق الاجتماع وعرض الدراسة ساعتين، تم خلالها الاستماع إلى المداخلات والأسئلة وبعض الأرقام التي أفرزتها هذه الدراسة.// انتهى //14:54ت م0111