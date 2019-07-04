القريات 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسعقد المجلس البلدي بمحافظة القريات أمس جلسته التاسعة والأربعين بمقر المجلس برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن سند العلية وبحضور رئيس بلدية القريات المهندس سميحان الشمري وأعضاء المجلس .وناقش الاجتماع المشاريع الجاري تنفيذها ونسبة الإنجاز فيها ، والمشاريع المتعثرة وإيجاد حلول لها ، كما ناقش المجلس مقترحات ومطالب المواطنين .وقام أعضاء المجلس والمختصون بالبلدية بجولة ميدانية شملت مشروع طريق الوادي وكذلك حي اليوسف والوقوف على بعض الطرق بقرية الدعبوسية .// انتهى //14:55ت م0112