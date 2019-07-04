عام / بلدي القريات يعقد جلسته التاسعة والأربعين
الخميس 1440/11/1 هـ الموافق 2019/07/04 م واس
القريات 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واس
عقد المجلس البلدي بمحافظة القريات أمس جلسته التاسعة والأربعين بمقر المجلس برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن سند العلية وبحضور رئيس بلدية القريات المهندس سميحان الشمري وأعضاء المجلس .
وناقش الاجتماع المشاريع الجاري تنفيذها ونسبة الإنجاز فيها ، والمشاريع المتعثرة وإيجاد حلول لها ، كما ناقش المجلس مقترحات ومطالب المواطنين .
وقام أعضاء المجلس والمختصون بالبلدية بجولة ميدانية شملت مشروع طريق الوادي وكذلك حي اليوسف والوقوف على بعض الطرق بقرية الدعبوسية .
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14:55ت م
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