بيروت 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسواصل الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش الحدودية، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق وبعلبك والهرمل ومن ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة كفرشوبا باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //15:51ت م0133