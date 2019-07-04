جدة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسأعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية, إطلاق برنامج "الكفاءات المتميزة"، الهادف لاستقطاب المواطنين والمواطنات حديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وتنمية قدراتهم المهنية وإعدادهم لشغل مناصب إدارية في بيئة عمل متطورة ومحفزة، وذلك ضمن برامج مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الرائدة في قطاع الأعمال لدعم وتمكين الشباب.ويقدم البرنامج الذي يستمر 12 شهراً دورات تدريبية وتأهيلية مكثّفة للمرشحين في عدة مجالات وظيفية بالمدينة الاقتصادية تشمل ( الهندسة الصناعية والمعمارية، وإدارة المشاريع، وتطوير الأعمال، إلى جانب الاقتصاد والإدارة، والإدارة المالية وإدارة التسويق).وعبر الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي, عن تشرفه في أن تكون المدينة إحدى المساهمين في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دعم الكوادر الوطنية وتعزيز دورها في هذه الرؤية المباركة، وإطلاق برنامج "الكفاءات المتميزة"، الذي سيمثل المسار في توفير فرص وظيفية نوعية وواعدة لإيجاد قادة المستقبل القادرين على إحداث التغيير الإيجابي المنشود في رسم مستقبل هذا الوطن المعطاء.وبين أنه سيتم اختيار المتقدمين المؤهلين وفق شروط ومتطلبات وظيفية محددة ومعايير دقيقة للقبول في البرنامج، فضلاً عن المقابلات الشخصية من قبل إدارة الموارد البشرية في المدينة الاقتصادية، لينضم المجتازين بعد ذلك لخطة تدريبية متكاملة ومكثفة لتطوير مهاراتهم المعرفية والمهنية، وإعدادهم الإعداد الأمثل ليتناسب مع متطلبات الفرص الوظيفية المقدمة بالمدينة الاقتصادية.ودعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الراغبين بالتقديم في برنامج "الكفاءات المتميزة" , التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني: https://lnkd.in/du7F7JU.// انتهى //15:54ت م0134