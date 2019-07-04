الدرب 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليه 2019 م واسنفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الدرب الليلة الماضية ندوة تحت عنوان " التوطين والتطوع" , وذلك بقاعة الفارس للاحتفالات بالمحافظة.وأوضح رئيس اللجنة ماجد بن علي العتودي أن الندوة نفذت بمشاركة نخبة من منسوبي بنك التنمية وغرفة جازان والضمان الاجتماعي والموارد البشرية ومركز التنمية الاجتماعية بجازان و ومكتب العمل وبحضور عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ببرنامج والتوطين بالمنطقة , بهدف التعريف بمفهوم التوطين واستعراض الخطط والبرامج والآليات التي ستنفذها تلك الجهات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في مجال توظيف شباب وفتيات الوطن وتمكينها من الحصول على أفضل الفرص الوظيفية بسوق العمل.وبين أن الندوة شهدت في ختامها تكريم الفرق التطوعية المشاركة والمتعاونة معها في تنفيذ برنامج تأهيل المساجد خلال شهر رمضان المبارك الماضي.//انتهى//16:03ت م0137