الطوال 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واستفقد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان اليوم, بلدية محافظة الطوال وعدد من المشروعات التي تنفذها البلدية, وذلك ضمن الجولات التفقدية لمختلف مرافق الأمانة والبلديات التابعة لها.واستهل أمين المنطقة الجولة بزيارة معرض بلدية الطوال الدائم, مستمعاً لشرح مفصل عن مراحل وسير تنفيذ مشاريع البلدية المعتمدة والأخرى التي تحت إجراءات الترسية والمشاريع التي تم تسليم مواقعها للبدء بالتنفيذ , فيما ناقش أمين المنطقة مع رئيس البلدية ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء الأقسام بالبلدية احتياجات المحافظات من المشروعات البلدية ووضع الحلول للمعوقات التي تعترض سير العمل البلدي .// انتهى //16:13ت م0140