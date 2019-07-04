الرياض 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس الإدارة لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، عن سعادته بعرض الفيلم العالمي «وُلد ملكًا» (Born A King) الذي يتناول زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله– إلى بريطانيا عام 1919م، حيث عُرِضَ الفيلم وبشكل خاص مرتين، بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين والدبلوماسيين من داخل المملكة وخارجها في شهري مارس وإبريل الماضيين، وسيكون العرض متاحًا للجمهور في دور العرض السينمائي بالرياض، نهاية شهر سبتمبر المقبل.وقدم سموه،الشكر لصناع الفيلم على ما بذلوه من جهود كبيرة في سبيل إنتاج عمل فني سينمائي محترف يليق بمكانة الملك فيصل وتأثيره في تاريخ المملكة والعالميْنِ العربي والإسلامي على مدى أكثر من نصف قرن، مبينًا أن الملك الراحل قاد بلاده بحكمة وشجاعة، وكان لمواقفه ومبادراته التاريخية تأثير مفصلي وعميق في مختلف القضايا على مستوى الوطن والمنطقة والعالم، وأشار إلى أهمية الفيلم ودوره في تعريف الأجيال الناشئة بشخصية الملك فيصل -رحمه الله- بوصفه نموذجًا للقائد التاريخي الذي أفنى حياته في خدمة أبناء وطنه ونهضة بلاده.وقال الأمير تركي الفيصل " بالفعل الفيصل وُلِدَ ملكًا، واستطاع -رحمه الله- لفت أنظار العالم في سنوات عمره الأولى، وتصدى لتحديات كبيرة لأجل شعبه وأمته، وتنبأ لبلده بمستقبل باهر، فقد تربى في بيت علم، ونهل العلم والسياسة من والده الملك المؤسس عبدالعزيز، ومثَّلَ والده وبلده في العديد من المؤتمرات والمناسبات المهمة، بداية بدعوة الملك جورج الخامس لزيارة لندن وسنه 13 عامًا، ثم تلبيته لدعوة الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى لمؤتمر السلام في باريس».من جانبه عبَّر منتج فيلم «وُلد ملكًا» الإسباني أندريس غوميز الحاصل على جائزة الأوسكار عن سعادته الكبيرة بإنتاج الفيلم، وقال" إنه بعد إنجازه كثير من الأفلام مع كبار المخرجين والممثلين في العالم، تمكن من إنتاج فيلم وُلد ملكًا"، الذي كان مشروعاً كبيراً وحلماً تحقق.الجدير بالذكر أن الفيلم يعد إنتاج مشترك بين المملكة العربية السعودية وإنجلترا وإسبانيا، وجرى تصويره بين الرياض ولندن تحت إدارة المنتج أندريس، والمخرج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري من المملكة ، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من الممثلين هيرميوني كورفيلد، إدسكرين، لورانس فوكس، وجيمس فليت، كما شارك طفل سعودي مثَّل شخصية الفيصل في سن 8 سنوات، والشاب الهندي عبدالله علي، والممثل السعودي راكان عبدالواحد، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 شابًّا سعوديًّا في الفيلم.// انتهى //16:17ت م0141