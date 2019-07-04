تونس 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسدعا رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين والمهاجرين في تونس، مؤكدًا أن الأمر مسؤولية الجميع.جاء ذلك في تصريحات للشاهد، أوردتها وكالة الأنباء التونسية "وات" اليوم، حول وضعية المهاجرين الذين يتواجدون بأعداد كبيرة في محافظة مدنين جنوب تونس.وقال رئيس الوزراء التونسي: "إنه سيدعو إلى عقد اجتماع مع وزارتي الخارجية والاجتماعية وجهات أخرى بالمحافظة من أجل النظر في هذا الأمر، والاستعداد الكافي حتى لا تتفاجأ الجهة وتجد البلاد نفسها أمام وضعية صعبة لا تستطيع أن تتحملها".مما يذكر أن السلطات المحلية قامت بنقل بعض اللاجئين والمهاجرين إلى مدينة جرجيس جنوب البلاد بسبب امتلاء الأماكن المخصصة لهم في مدنين، إلى جانب وجود تخوفات من تحول المحافظة إلى مركز لإيواء المهاجرين.// انتهى //17:20ت م0158