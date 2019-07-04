القاهرة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، لدى إغلاق تعاملات اليوم، نتيجة تزايد عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة تداول نهاية تعاملات الأسبوع أن مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي اكس 30" هبط عند الإغلاق بنسبة 99ر0 % ليبلغ مستوى 4ر13997 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 87ر0 %، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 28ر597 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا، بنحو 97ر0 %، ليبلغ مستوى 14ر1524 نقطة.وأوضحت الاحصائيات الختامية للجلسة أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 6ر6 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 750 مليار جنيه، وسط تداولات كلية تجاوزت 168ر1 مليار جنيه.واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية نحو البيع بصافي قيمة بلغت 8ر29 مليون جنيه، و43 مليون جنيه، على التوالي، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 4ر40 مليون جنيه، و5ر33 مليون جنيه، على الترتيب.// انتهى //17:20ت م0159