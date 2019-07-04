طرابلس 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، اليوم إن الحكومة تدرس إغلاق مراكز الإيواء، وإخلاء سبيل المهاجرين غير الشرعيين حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.وأكد خلال لقائه منسقة الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في ليبيا ماريا ريبيرو، أن حكومة الوفاق ملزمة بحماية كافة المدنيين، منوهًا بأنها لم تتمكن من صد الغارة الجوية التي نفذتها طائرات إف 16 على مركز إيواء تاجوراء أمس الأربعاء، وفق بيان داخلية الوفاق.مما يذكر أن وزارة العدل بحكومة الوفاق أعلنت ارتفاع عدد ضحايا القصف إلى 60 قتيلًا، إضافة إلى إصابة 77 آخــرين.// انتهى //17:24ت م0160