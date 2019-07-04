ظهران الجنوب 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسرأس مدير التعليم بظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي رئيس لجنة الاستعداد للعام الدراسي القادم 1440-1441 بمقر الإدارة , اجتماع اللجنة ، الذي استعرض خطة العمل والأعمال المناط بها كل قسم من أقسام الإدارة التعليمية ، وخطة عمل عودة مدارس التوأمة لمقراتها السابقة ،ووضع آلية سريعة وعاجلة لصيانة المباني وتجهيزها.وأكد الوادعي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه تم عقد اجتماع سابق مع قادة مدارس التوأمة ووضع خطة محكمة لإنطلاقة العام الدواسي المقبل بكل سلاسة وسهولة وضرورة التغلب على كل الصعوبات والمعوقات التي قد تواجه قادة المدارس .//انتهى//17:24ت م0163