بيروت 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.66 % أي ما يعادل 4 نقاط ليقفل عند مستوى 852.55 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 35 ألفاً و 414 سهماً بقيمة 373 ألفاً و 341 دولاراً نفذت خلال 33 صفقة.وانخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 447 آلاف دولار مقارنة مع 8 ملايين و 503 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:36ت م0164