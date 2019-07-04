الرياض 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسيدخل المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة غداً معسكراً داخلياً في مدينة الدمام، قبل التوجة إلى معسكره الخارجي في البوسنة واستعداداً للمشاركة في البطولة الخليجية السابعة عشرة للشباب المقرر إقامتها في مملكة البحرين خلال الفترة من 19 - 25 اغسطس .ويشرف على المنتخب عضو مجلس ادارة الاتحاد السعودي لكرة السلة حمود المالكي والاداري سعود الخالدي ،ويضم الجهاز الفني المدرب التركي تانير ومساعديه ابراهيم البيشي وسلمان الثواب ومدرب الاعدادي البدني الصربي فيليب .وضمت قائمة الأخضر 22 لاعباً في المرحلة الاولي للمعسكر هم : حسين العياشي - مهدي ابو قرين ( المحيط) سلمان عبدالله ( الابتسام) حمد الرشيد - قاسم السلمان- حازم بدر (الفتح) مناف ال سالم ( الخويلدية) همام عبدالكريم ( الانصار) عبدالرحمن فلاتة - اسامة الزهراني - معاذ احمد- (أحد) مهدي ال زواد ( الخليج) نواف كعبي ( النصر) المنتظر الزريقي ( النور) سعد السبيعي- عبدالعزيز القحطاني ( النهضة)نواف بابقي (الهلال) رضا المعيني ( الصفا) غسان مازن - عبدالحميد خيمي (الاهلي) محمد بن زقر ( اكاديمية) مرتجي ال مدن (النور)//انتهى //17:48ت م0169