تونس 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسارتفعت حصيلة قتلى العملية الانتحارية التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس إلى قتيلين، بعد أن تم الإعلان اليوم عن وفاة مدني متأثرًا بجراحه.وكان إرهابيان قد نفذا الخميس الماضي عمليتين إرهابيتين متزامنتين في العاصمة، حيث أقدم الأول على تفجير نفسه بالقرب من دورية أمنية، مما تسبب في مقتل رجل أمن على عين المكان وإصابة ثمانية آخرين معظمهم من الأمنيين، فيما فجر الثانى نفسه قرب مركز أمني.كما قام إرهابي ثالث الليلة قبل الماضية، بتفجير نفسه في حي الانطلاقة بالعاصمة، باستعمال حزام ناسف كان يرتديه دون تسجيل أية خسائر بشرية، لتعثر قوات الأمن على نحو 10 كلغ من المواد المتفجرة، كانت مخبأة بساحة أحد مساجد مدينة الانطلاقة ضواحي العاصمة التونسية.// انتهى //17:49ت م0171