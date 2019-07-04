بيروت 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسواصل الإحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701 .وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم بأنّ زورقاً حربياً تابع لبحرية العدو الإسرائيلي، أقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية على مرحلتين، ولمسافة أقصاها حوالي 280 متر، وجرت متابعة موضوع الانتهاك ببين الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" اليونيفل".// انتهى //17:53ت م0172