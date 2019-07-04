مكة المكرمة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسنفذت الطالبات ببرنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2019 في مكة المكرمة اليوم, برنامج "الخوارزمي الصغير .. منهج الأعداد من الصفر إلى ما لانهاية", وذلك ضمن برنامج موهبة الإثرائي الصيفي 2019 م المقام بمدرسة الشفاء العدوية للموهوبات بمكة المكرمة مع المدربة أمل حسين فلمبان.وأوضحت رئيسة البرنامج الدكتورة ليلى سعد الصاعدي, أن البرنامج يهدف إلى تنمية حس الطالبات بالأعداد، حيث يعد برنامج "الخوارزمي الصغير" برنامجاً متكاملاً ينمي الطالبة (سن 8 سنوات) من نواحي عديدة عقلية ومهارية واجتماعية, إضافة إلى بناء شخصيتها وإكسابها الثقة بنفسها وتمكينها من البحث والتقصي.وأشادت ببرنامج الخوارزمي الذي يعد أحد المقومات المهمة لدعم الجانب العلمي في الرياضيات للطالبات الموهوبات وأحد الروافد الأساسية لتحقيق رؤية 2030 .واستطاعت طالبات مسار الخوارزمي (الصف الثالث ابتدائي) من تحديد الأعداد السالبة والموجبة والصفر وتعينها على خط الأعداد والمقارنة بينها وربطها بلغة الجسد وبناء على كون محتوى البرامج يثري الطالبة وينمي مهاراتها الرياضية, كما قدمت طالبة عروضاً إبداعية تبين فيه ماهية الصفر ومتى بدأ استخدامه وأهميته وربطت مخترعه الخوارزمي باسم البرنامج ونفذت بذلك مهارة البحث والتقصي والأعداد وقدمت عملها بكل ثقة واعزاز بالنفس متعاونة مع صديقاتها. ومن خلال معرفة أنواع القياسات اخترعت بعض الطالبات آلة تقيس الغضب ككمية لم تقس من قبل، بينما صممت الأخريات نموذج المجموعة الشمسية بحيث رتبت الكواكب بمسافات مصغرة عن المسافات الحقيقة معتمدة على مقاييس الرسم . بالإضافة إلى تصاميم هندسية لغرفهن باستخدام مقياس الرسم ، كما تدربت الطالبات على كتابة الأعداد بالنظام الثنائي ( كشفرة ) والعشري، والترميز القياسي والعلمي بشكل إبداعي مقارنة لصغر سنهم.ومن خلال تدريب الطالبات على (عقول) العمليات الذهنية باستخدام الأصابع ستتمكن الطالبات من إجراء 4 عمليات حسابية في 7 ثوان بإذن الله وتتمكن من قراءة وكتابة الأعداد باللغة الإنجليزية بطلاقة.وعبرت الطالبات عن سعادتهن بالالتحاق بالبرنامج، حيث أكدت تالا عادل الزهراني أنها تعلمت الكثير من المعلومات المفيدة مما سهل عليها في كثير من الأمور كعمليات الحساب و طريقة أخذ مقاسات الأطوال فصممت مجسماً للمجموعة الشمسية بناء على مقياس رسم سم / ١٠ سنة ضوئية واستطاعت كتابة الأعداد بالنظام الثنائي.بدورها أبانت حلا ثامر الهُذَلِي أنها تعلمت الترميز العلمي الذي اعتمده العلماء كاختصار للأعداد الكبيرة، والنسب وطريقة فك الشفرة للأعداد وحساب مقياس الرسم، كما قامت بإعداد تطبيق عملي لمفهوم الصفر حرصا من المدربة على تفعيل ما تعلموه و ربطه بالحياة اليومية، أما الطالبة غلا عائض الزهراني تعلمت معلومات جديدة وممتعة كعمليات الحساب الترميز العلمي والقياسي وطريقة أخذ مقاسات الأطوال والمسافات بين الكواكب والأشكال الهندسية وكذلك النسب فصممت مجسماً لتوضيح المسافات بين الكواكب وأبدعت برسم توضيحي لشرح مفهوم الأطوال واستطاعت كتابة الأعداد بالنظام الثنائي.وقالت الطالبة زهر عمرو رفة: "تعلمت الكثير من المعلومات القيمة المفيدة كعمليات الحساب ، والترميز العلمي والقياسي وطريقة أخذ قياسات الأطوال والمسافات بين الكواكب والأشكال الهندسية واستطعتُ كتابة الأعداد بالنظام الثنائي ، فاخترعتُ جهازا يقيس الغضب وصممت غرفة نوم بمقياس الرسم".// انتهى //18:12ت م0174