المهرة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع 4,000 كرسي وطاولة مدرسية في محافظة المهرة اليمنية.وقال وكيل محافظة المهرة الشيخ صالح عليان إن هذا المشروع سيحل جزءًا كبيرًا من مشكلة المقاعد الدراسية في مدراس التربية والتعليم بمحافظة المهرة ويأتي في سياق المشاريع المقدمة للمحافظة، مشيرًا إلى أن المركز له بصمات واضحة وظاهرة في دعم المهرة.وشكر الوكيل عليان مركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه ومساندته محافظة المهرة في كافة النواحي ومنها القطاع التعليمي.//انتهى//18:13ت م0175