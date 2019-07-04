القاهرة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واستستضيف المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية الملتقى العربي الأول للقيادات الجامعية، الذي يقام تحت عنوان "إستراتيجيات التميز في الأداء الجامعي" يومي الأحد والاثنين المقبلين في القاهرة، بمشاركة 7 دول عربية.وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، في بيان صحفي اليوم، إن المؤسسات الجامعية والبحثية تعد المنتج الرئيس للمعرفة العلمية والتطبيقية والمسؤولة عن تأهيل وتكوين الكوادر العليا العلمية والمهنية في المجتمع، وهي تشكل أحد أهم روافد وعوامل التنمية والتنافسية الاقتصادية، ولذلك يشهد العالم حاليًا حراكاً كبيراً في توجهات وآليات عمل المؤسسات الجامعية والبحث العلمي للتطوير المستمر.وأشار إلى أن الجامعات لا تسعى فقط في ظل هذا الحراك لتطوير أدائها ونظم عملها بصورة متجددة ومستمرة، وإنما لتوسيع دائرة تأثيرها وتحقيق تعلم وتطوير مؤسسي متسارع ومتجدد يحقق تميز مخرجاتها ونواتجها، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية التعرف على الخبرات العالمية في التوجهات الإستراتيجية الحديثة، والآليات المصاحبة لها لتحقيق التميز في الأداء الجامعي.وأوضح الدكتور ناصر القحطاني أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تقوم في هذا الإطار بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية بطرح عدد من الفعاليات الموجهة للقيادات الجامعية التي تستند إلى الخبرات العالمية من ناحية، وتوفر آلية لتنمية مبادرات تطويرية تصب في تحسين الأداء الجامعي، من ناحية أخرى.// انتهى //18:13ت م0176