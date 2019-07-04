بريدة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليه 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة ميدان الملك سعود للفروسية بالمنطقة في مكتبة بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, عبدالعزيز بن عبدالله التويجري بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لميدان الملك سعود للفروسية بالمنطقة.ورحب سموه بالتويجري، مباركاً له تكليفه بهذه المهمة في إدارة الميدان, منوهاً بجهوده الرياضية وخبرته التي ستكون عوناً له بإذن الله على العمل الجاد لخدمة هذه الرياضة ومحبيها في أنحاء المنطقة كافة, لافتاً النظر إلى أهمية رياضة الفروسية لدى الرجل السعودي لأنها مرتبطة به وبتاريخ المملكة منذ القدم, مؤكداً أن هذه الرياضة تكسب هواتها العزم والإصرار, منوهاً بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ كونها تقليد عربي أصيل توارثته الأجيال، متمنياً له التوفيق والنجاح في مجال عمله الرياضي الجديد لخدمة الميدان وهواة هذه الرياضة العريقة.من جهته عبر مدير عام ميدان الفروسية بالمنطقة المكلف عبدالعزيز التويجري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه المستمر والدائم واهتمام سموه بالفروسية وأهلها, مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون منهجاً له سيتخذه في تطوير العمل وخدمة ملاك الخيل ومحبي هذه الرياضة في المنطقة, لافتاً النظر إلى أن هذا الدعم يعد دافعاً لميدان الملك سعود للفروسية لحث الخطى وبذل الجهود لتحويل تلك التوجيهات إلى واقع ملموس بتوفيق من الله.// انتهى //18:21ت م0178