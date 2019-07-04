نجران 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واستفقد أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أمس، المشروعات والمرافق والخدمات البلدية بمركز الوديعة بهدف الوقوف على سير العمل واحتياجات المركز من المشروعات والخدمات البلدية.وشملت الجولة التفقدية مشروع السفلتة بمخطط المنح، والحدائق الجاري تنفيذها، ومبنى بلدية الوديعة, والممشى الرياضي، اطلع المهندس عيبان خلالها على سير العمل ونسبة الإنجاز، مشدداً على سرعة إنجاز الأعمال المتبقية من المشروعات البلدية, حاثاً موظفي البلدية على مضاعفة الجهود، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.كما جرى مناقشة سبل تطوير المركز من خلال المشاريع والخدمات البلدية والاستثمارية.// انتهى //18:27ت م0181