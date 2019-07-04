حفر الباطن 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسعقد مجلس إدارة نادي الباطن الرياضي بمحافظة حفر الباطن أمس، اجتماعه الأول عقب اعتماد المجلس من قبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة ناصر الهويدي، وذلك بمقر النادي.وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال للمرحلة المقبلة على رأسها الخطط المستقبلية للفريق الأول وألعاب النادي كافة، ثم اتخذ المجلس عدداً من القرارات الإدارية شملت تعيين كل من عوض الهزيمي رئيساً تنفيذياً للنادي، وتكليف محمد العفاسي عضواً في مجلس الإدارة وأميناً للمجلس ومديراً لإدارة الاستثمار، وتعيين الحميدي سعود المطيري مشرفاً عاماً على الفريق الأول، وتعيين منصور الظفيري مديراً للاحتراف، وتعيين خالد الصكب مديراً للعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية، وتعيين محمد الفيصل مديراً للمركز الإعلامي، وتعيين بزيع السهلي مشرفاً للأمن بمنشأة النادي، وتكليف سلطان الغضبان عضو مجلس الإدارة مشرفاً على الفئات السنية.// انتهى //18:40ت م0184