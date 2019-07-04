بيروت 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت، الأمينة العامة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية كلاوديا فارننغ، يرافقها السفير الألماني في لبنان جورج بيرغلين.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين ألمانيا ولبنان، بالإضافة إلى الوضع السياسي العام، مع التركيز على مسألة اللاجئين السوريين في لبنان.// انتهى //19:36ت م0190