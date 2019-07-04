المدينة المنورة 1 ذو القعدة 1440هـ الموافق 4 يوليو2019م واسأوضح مساعد وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة راكان السباعي أن مبادرة طريق مكة من ضمن المبادرات التي تحظى بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في سبيل الاستمرار في التطوير لخدمات حجاج بيت الله الحرام .وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : لقد تم اليوم استقبال أول رحلة حج قادمة من مملكة ماليزيا على متنها 463 حاجًا وحاجة عبر مبادرة طريق مكة بالورود والهدايا وتوجهم مباشرة من الطائرة إلى الحافلات التي تقلهم إلى مقر سكنهم خلال عشر دقائق، مبينًا أن هدف المبادرة التي يستفيد منها في موسم حج هذا العام 1440هـ أكثر من 225 ألف حاج وحاجة من الدول التي انضمت إلى المبادرة وهي : ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش وتونس لجعل رحلة الحاج من بلده إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أكثر يسرا وسلاسة اختصاراً للوقت والجهد وتيسيراً على الحجاج .وخلص إلى القول إن الوزارة وبتوجيهات من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن تبذل قصارى جهدها في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات اللازمة التي ترتقي بخدماتها ومسئولياتها المنوطة بها للتسهيل على ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم في راحة وطمأنينة .// انتهى //20:13ت م0195