جدة 1 ذو القعدة 1440هـ الموافق 4 يوليو 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الجنرال ديفيد هيرلي الحاكم العام لكومنولث أستراليا ، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية حاكماً عاماً لكومنولث أستراليا.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني ، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته ، ولشعب أستراليا الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //20:19ت م0197