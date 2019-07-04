الجزائر 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسأدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف يوم الاثنين الماضي قاعدة للجيش النيجري في منطقة ايناتس بالقرب من الحدود مع مالي مما أسفر عن مقتل 18 جندياً.وعبّر الناطق باسم الخارجية الجزائري عبد العزيز الشريف، عن دعم بلاده للنيجر في مواجهة الجرائم الإرهابية مؤكدًا أن هذه الأعمال لن توقف عزم البلدان الأفريقية والمجموعة الدولية من أجل القضاء نهائيًا على الآفة العابرة للأوطان.// انتهى //20:53ت م0201