لندن 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واساختتم اليوم في العاصمة البريطانية لندن، الاجتماع الوزاري لمجموعة التوجيه الكويتية البريطانية المشتركة الـ 14 التي تشارك في رئاستها وزيرة شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون، ونائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله.واتفق الجانبان بحسب بيان الحكومة البريطانية، على مواصلة التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والهجرة والأمن والدفاع والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي والبيئة والثقافة وللمرة الأولى التنمية الدولية.وأكدا على أهمية استمرار أعمال مجموعة التوجيه المشتركة في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.// انتهى //21:18ت م0207