عدن 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واسأدان وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران منزل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة بصاروخ باليستي.وأكد الميسري وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية أنّ الاستهداف يأتي في إطار مواصلة المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين الآمنين التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بينهم أطفال ونساء.وأشاد خلال اتصال هاتفي بـ"دور السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في تثبيت الأمن والاستقرار، مشدّداً على مضاعفة الجهود ورفع اليقظة الأمنية والجاهزية القتالية لمواجهة أية مخاطر قد تعيق جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية وتقلق السكينة العامة بالمحافظة.// انتهى //21:24ت م0208