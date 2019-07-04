الرياض 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليو 2019 م واساختتمت مساء اليوم فعاليات الملتقى التوعوي ( أسرتي أماني) الذي أقامته إدارة الإشراف النسوي شعبة الشؤون الوقائية بالمديرية العامّة لمكافحة المخدرات على مدى يومين بالتعاون مع مركز الملك سلمان الاجتماعي تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.وتضمّن الملتقى ورشة عمل للأطفال بعنوان (إشراقة طفل)، موجهة للأطفال من عمر 5 - 10 سنوات بهدف بناء شخصيات واثقة وقادرة على التعامل الأمثل مع ما يواجهها من مشكلات وتحديات اجتماعية من خلال إكساب القيم وغرسها لدى الأطفال وتفعيل دور الأسرة للتعامل الأمثل مع الطفل .كما شملت الفعاليات ملتقى للسيدات وبناتهن من عمر (12 - 16) بعنوان (ابنتي صديقتي) للتوعية والتثقيف في ظل التغيرات والتطورات المتسارعة وتسيّد وسائل التواصل الاجتماعي المشهد العالمي، حيث يوجد عدد من الصعوبات في عملية تواصل الآباء والأمهات مع الآبناء بسبب الفجوة التي أحدثتها المتغيرات والعادات التي أدت إلى ظهور فرق في التعبير والتواصل بين الأهل وأبنائهم،التي على إثرها ظهرت الحاجة لإقامة الملتقى الذي يجمع بين الأمهات وبناتهن،إلى جانب جلسة حوار ونقاش تتخلّلها موضوعات تهمّ الفئتين للتقليل من الفجوة بين الأجيال وبناء علاقة إيجابية بين أفراد الأسرة.وصاحب الملتقى معرض توعوي للوقاية من أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وعرض عدد من العينات التشبيهية لبعض المواد المخدرة،إضافة لوجود شاشات تفاعلية عرض من خلالها أفلام ورسائل توعوية واستقبال استشارات الزوار فيما يخص كيفية التعامل مع حالات الإدمان.// انتهى //21:31ت م0211