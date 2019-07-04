صامطة 01 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 04 يوليه 2019 م واساختتمت اليوم دورة الشيخ عبدالله بن محمد القرعاوي العلمية الخامسة والعشرين التي نظّمها المكتب التعاوني بمحافظة صامطة في جامع الشيخ زيد مدخلي بحضور محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة زيد المدخلي.وأوضح رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بصامطة الشيخ محمد زيد المدخلي أنّ هذه الدورات بلغت ٢٨٠ دورة متنوعة في تسعة فروع استهدفت المبتدئين والدعاة والصّم والجاليات والدوائر الحكومية، واستفاد منه قرابة ١٥٤٢ مشاركًا ومشاركة.وأشار المدخلي إلى أنّ الدورات العلمية الدعوية تطرّقت إلى العديد من الموضوعات والدروس منها الاعتزاز بهذا الدين وتربية النشئ عليه والعمل به وأهمية شكر النعم ودروس في العقيدة والأمن الفكري والحذر من الأفكار الدخيلة والتنظيمات الإرهابية، كما وُزّع خلال الدورة ألفا كتاب على المستفيدين من الرجال والنساء ، منوّهًا بما يشهده طلبة العلم والدروس العلمية من دعم واهتمام من قبل قيادتنا الرشيدة ، سائلاً الله أن يحفظ ولاة أمرنا ويديم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها واستقرارها.// انتهى //21:35ت م0212